De acordo com a Associação de Patinagem de São Miguel, a prova vai contar com patinadores europeus dos escalões de cadetes, juvenis, juniores e seniores, numa competição que vai decorrer no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa.O campeonato da Europa de patinagem artística vai ser organizada pela Federação de Patinagem de Portugal e pela Associação de Patinagem de São Miguel, com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa e Governo Regional dos Açores.