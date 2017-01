Leonor Bessa é a jogadora portuguesa com mais hipóteses de passar esta sexta-feira o cut no 87.º Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal (CIAFP), o torneio a contar para os rankings amadores europeu e mundial, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) está a organizar até sábado no Montado Hotel & Golf Resort, no concelho de Palmela.Diante de 90 de muitas das jogadoras da elite europeia, a bicampeã nacional de sub-18 chegou esta quinta-feira a meio da prova no 55.º lugar, com 154 pancadas, 10 acima do Par do campo desenhado por Jorge Santana da Silva, empatada com outras três participantes.A melhor amadora portuguesa no final de 2015, que no início de 2016 sofreu uma lesão grave, está a 3 pancadas do cut provisório do top-40 e necessitará de uma boa terceira volta, depois de ter somado 80 pancadas, 8 acima do Par, mais 6 do que as 74 de quarta-feira.Leonor Bessa sofreu logo um triplo-bogey no primeiro buraco e desta feita não fez qualquer birdie, em contraposição com os 3 de quarta-feira. Houve ainda um duplo-bogey no 7 e bogeys nos buracos 11, 13 e 14.Sara Gouveia, que quarta-feira tinha sido a segunda melhor portuguesa, viu-se forçada a desistir. "A Sara ficou doente ontem ao fim da tarde. Esta manhã estava com febre e informou-nos às 8h00 que não estava em condições de jogar", revelou o diretor de torneio, João Coutinho.As classificações e resultados das jogadoras portuguesas quando o CIAFP atinge os 36 buracos, ou seja, metade da prova, são os seguintes:55.ª (empatada) Leonor Bessa, 154 (74+80), +1084.ª (empatada) Rita Costa Marques, 161 (80+81), +1787.ª (empatada) Beatriz Themudo, 162 (79+83), +1888.ª (empatada) Leonor Medeiros, 165 (79+86), 21Sara Gouveia 78 (+6) e desistência por doençaComo pode verificar-se, todos os resultados das portuguesas pioraram do primeiro para o segundo dia, por as condições de jogo estarem mais complicadas, derivado da meteorologia rigorosa que se fez sentir. Só duas jogadoras entre as primeiras 16 classificadas fizeram esta quinta-feira melhor resultado do que no dia anterior.Mesmo assim, é notável que seis jogadoras ainda estejam abaixo do Par após duas voltas, o que mostra bem da qualidade da lista de inscritas, que conta com seis jogadoras do top-100 do ranking mundial amador que já representaram a seleção europeia da PING Junior Solheim Cup.O CIAFP continua a ser liderado pela italiana Letizia Bagnoli, com 140 pancadas, 4 abaixo do Par, após voltas de 67 e 73, perseguida a apenas uma pancada pela dinamarquesa Line Toft Hansen, que entregou cartões de 68 e 73.A mais credenciada das jogadoras presentes, a sueca Julia Engstrom, 18.ª do ranking mundial amador, surge em 3.º a apenas duas pancadas da liderança, empatada com a sua compatriota Frida Kinhult.Uma das grandes novidades de 2017 do torneio organizado pela FPG em colaboração com a Associação Europeia de Golfe (EGA) consiste em atribuir pontos para o ranking europeu da PING Junior Solheim Cup.A terceira volta inicia-se esta sexta-feira a partir das 8h30.

Autor: Hugo Ribeiro/FPG