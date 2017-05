Sortes diferentes para os representantes portugueses na primeira jornada do quadro principal do Challenger de Lisboa, que até domingo decorre no Clube VII.

No primeiro jogo que fizeram como dupla, o português Diogo Rocha e o espanhol António Luque Aragón tiveram uma estreia vitoriosa, batendo os argentinos Carlos Daniel Gutiérrez e Aris Patiniotis por 6-3 e 6-4.

