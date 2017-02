Continuar a ler

Simone Niggli (OK Tisaren) será a primeira atleta a começar amanhã a última etapa, após a segunda vitória consecutiva no evento. A campeã mundial foi a única atleta capaz de quebrar a barreira dos trinta e cinco minutos na classe Elite das Mulheres, completando os 4,9 km de seu percurso com o tempo de 34:54, 26 segundos mais rápida do que Hollie Orr (Halden SK), segunda classificada. A muito jovem Elin Månsson (IFK Göteborg) foi uma surpreendente terceira classificada, gastando mais 57 do que a vencedora.



Lari Pernu (Essu) foi um vencedor inesperado na classe Men Elite, com o tempo de 40:12. Jakob Andersson (OK Linné) e Topi Anjala (Koovee) conseguiram as posições imediatas, com mais 00:33 e 00:44 do que o vencedor, respetivamente. Pedro Nogueira (ADFA), da classe Men Super Elite, João Mega Figueiredo (CN Alvito), da categoria Men Elite, e Mariana Moreira (CPOC) foram os melhores atletas portugueses no palco de hoje.

A etapa rainha do programa competitivo do Portugal O'Meeting'2017, denominada Norte Alentejano O'Meeting, foi dedicado à distância média e pontuável para o ranking mundial. O evento realizou-se no mapa de Entre-Ribeiras e Coutadas, Portalegre. Foi um percurso duro e exigente, num terreno com muitos elementos rochosos e vegetação característicos.Na categoria Homens Super Elite, Lucas Basset (OK Linné) conseguiu, nos 6,8 km de seu percurso, o tempo de 35:30 e obteve a sua terceira vitória num evento de ranking mundial esta temporada. Johan Runesson (Tampereen Pyrintö) conseguiu o segundo melhor tempo, terminando 32 segundos após o vencedor. Apenas um segundo depois, chegou Rassmus Andersson (OK Linné), arrebatando o terceiro lugar. Quarenta e seis segundos depois de Basset, Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) conseguiu a quarta posição, mas continua na liderança da classificação do Portugal O'Meeting'2017, sendo o primeiro a começar amanhã para a última fase do programa competitivo, na prova de longa distância.

A etapa rainha do programa competitivo do Portugal O'Meeting'2017, denominada Norte Alentejano O'Meeting, foi dedicado à distância média e pontuável para o ranking mundial. O evento realizou-se no mapa de Entre-Ribeiras e Coutadas, Portalegre. Foi um percurso duro e exigente, num terreno com muitos elementos rochosos e vegetação característicos.Na categoria Homens Super Elite, Lucas Basset (OK Linné) conseguiu, nos 6,8 km de seu percurso, o tempo de 35:30 e obteve a sua terceira vitória num evento de ranking mundial esta temporada. Johan Runesson (Tampereen Pyrintö) conseguiu o segundo melhor tempo, terminando 32 segundos após o vencedor. Apenas um segundo depois, chegou Rassmus Andersson (OK Linné), arrebatando o terceiro lugar. Quarenta e seis segundos depois de Basset, Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) conseguiu a quarta posição, mas continua na liderança da classificação do Portugal O'Meeting'2017, sendo o primeiro a começar amanhã para a última fase do programa competitivo, na prova de longa distância.

Autores: Fernando Costa