Happy Thanksgiving! Stay fit my friend. #realboxingmatch #2018 @thenotoriousmma A post shared by Manny Pacquiao (@mannypacquiao) on Nov 23, 2017 at 5:09am PST

Ao que parece, Conor McGregor tornou-se no lutador que todos os boxeurs querem defrontar, desde aqueles que ainda estão no ativo até aos que já penduraram as luvas há alguns anos. Depois de Oscar de la Hoya , agora foi a vez do filipino Manny Pacquiao, que através do Instagram deixou uma mensagem que sugere uma espécie de desafio ao irlandês.Basicamente, o lutador de 38 anos limitou-se a partilhar uma foto de McGregor, colocando como legenda "Feliz dia de ação de graças! Continua em forma meu amigo #realboxingmatch (um verdadeiro combate de boxe) #2018 @thenotoriousmma". A publicação naturalmente levou logo os mais importantes site de desportos de combate a lançar a possibilidade de esse combate ser mesmo uma realidade.Lembre-se que Manny Pacquiao foi durante anos uma espécie de arquirrival para Floyd Mayweather, tendo ambos os lutadores combatido em 2015, isto depois de várias tentativas frustradas de os juntar no ringue. Na altura venceu o norte-americano, aplicando a mesma receita que viria a dar a Conor McGregor já em 2017.

Autor: Fábio Lima