Marcos Freitas foi o único jogador português a qualificar-se para os oitavos-de-final do Open do Qatar, ao vencer esta quinta-feira o alemão Steffen Mengel (63.º do ranking mundial), por 4-1 (11-4, 4-11, 11-5, 11-8 e 11-8). Amanhã, o olímpico português, nº 14 do mundo, defronta o croata Tomislav Pucar (111.º do ranking mundial).Tiago Apolónia (25.º do mundo), por seu turno, perdeu diante do chinês Zhang Jike, por 1-4, enquanto na competição feminina, Fu Yu (26.ª do mundo) foi eliminada nos dezasseis-avos-de-final, frente a Cheng-Ching, da China Taipé (5.ª do mundo), por 1-4.

Autor: Vítor Ventura