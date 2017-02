Marcos Freitas garantiu esta sexta feira a qualificação para os quartos-de-final do Open do Qatar, ao vencer dificilmente, o croata Tomislav Pucar, por 4-3 (7-11, 11-6, 8-11, 11-13, 11-3, 11-6 e 11-6).O olímpico madeirense vai amanhã defrontar o chinês Ma Long para tentar atingir as meias-finais de um torneio que integra o circuito mundial do ITTF.

Autor: Vítor Ventura