Quadri e Diogo Carvalho, habitualmente pares no clube, beneficiaram da desistência dos japoneses Masataka Morizono e Yuya Oshima e seguem para a segunda ronda, sexta-feira, contra a dupla indiana Sharath Kama Achanta e Sathiy Gnanasekaran.



Fu Yu, 36.ª da hierarquia mundial, jogou contra uma adversária teoricamente mais forte Hoi Kem Doo, de Hong Kong, número 18 do 'ranking'. Não houve surpresa e a chinesa impôs-se por 4-2, com os parciais de 8-11, 16-14, 11-5, 9-11, 11-8, e 11-3.

Marcos Freitas, em singulares, e Diogo Carvalho, em pares, com o seu companheiro no Sporting Aruna Quadri, da Nigéria, passaram a primeira ronda dos quadros principais do Open da Suécia em ténis de mesa, em Estocolmo. Dos portugueses em ação, apenas Fu Yu ficou pelo caminho, nos singulares femininos.Marco Freitas, número 17 do ranking mundial, teve entrada direta no quadro principal e o seu primeiro adversário foi o dinamarquês Yujia Zhai, número 124. No final, o madeirense ganhou por 4-3, tendo de recuperar de desvantagens de 2-0 e 3-2. Os parciais foram 9-11, 5-11, 11-4, 11-8, 9-11, 11-3 e 11-6. O próximo adversário de Freitas é Aruna Quadri, 29.º do mundo e segundo melhor africano.

Autor: Lusa