Continuar a ler

Pelo caminho ficou João Monteiro, que foi eliminado pelo húngaro Bence Majoros por 4-2 (12-10, 4-11, 11-5, 9-11, 10-12 e 8-11), depois de ter afastado o chinês Kai Hou na primeira ronda.Na sexta-feira, Marcos Freitas defronta o japonês Tomokazu Harimoto, que com 14 anos se tornou o mais jovem jogador de sempre a ganhar um open do circuito mundial, na República Checa, em encontro marcado para as 19:20 de sexta-feira.Pelas 15:20, Tiago Apolónia vai medir forças com o chinês Jike Zhang, número seis mundial e campeão olímpico em Londres'2012 e vice-campeão olímpico nos Jogos do Rio'2016.No quadro feminino, Fu Yu falhou o acesso à fase final, ao perder com Huajun Jiang, de Hong Kong, por 3-4, pelos parciais de 11-8, 10-12, 7-11, 8-11, 11-7, 12-10 e 7-11.