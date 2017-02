Marcos Freitas foi eliminado este sábado nos quartos de final do Open do Qatar de ténis de mesa, a decorrer em Doha, ao perder com o chinês Ma Long por 4-1.Depois de na sexta-feira o atleta nacional ter batido o croata Tomislav Pucar , por 4-3, hoje não foi capaz de se superiorizar ao atual campeão do mundo e olímpico individual e líder do ranking da modalidade, perdendo com os parciais de 11-7, 11-8, 8-11, 11-6, 11-9.Marcos Freitas era o único não asiático em prova, num torneio dominado por atletas da China e do Japão.

Autor: Lusa