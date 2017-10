Continuar a ler

De seguida, Marcos Freitas jogou contra o ucraniano Lei Kou (34.º) e também venceu, novamente por 4-0 (11-3, 11-8, 11-4, 11-5).



Marcos Freitas, que está no torneio com um 'wild card', segue para o quadro com os 16 melhores em prova - os oito que passaram esta fase de grupos e os oito cabeças de série, isentos desta ronda inicial.



O sorteio do mapa final realiza-se ainda hoje à noite e os jogos vão decorrer no fim de semana.



Marcos Freitas venceu o seu grupo da Taça do Mundo de ténis de mesa, competição que está a decorrer em Liége (Bélgica), assegurando assim a presença no quadro principal do torneio.O mesatenista português (19.º do ranking mundial) começou por ganhar ao australiano David Powell (339.º), campeão da Oceânia. A vitória foi por claros 4-0, com os parciais de 11- 7, 11-3, 11-2, 11-9.

Autor: Lusa