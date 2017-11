Continuar a ler

Na classificação de europeus, o alemão Dimitrij Ovtcharov é o mais bem cotado, no terceiro posto, à frente do compatriota Timo Boll (quinto), do francês Simon Gauzy (oitavo) e do bielorrusso Vladimir Samsonov (15.º).Tiago Apolónia também subiu no último mês, para o 39.º lugar, com João Monteiro a descer três postos, para 50.º, enquanto João Geraldo, o outro português no top 100 mundial, surge no 77.º posto.No ranking feminino, a melhor atleta lusa é Fu Yu, de 39 anos, que caiu dois lugares, para o 36.º, sendo a nona atleta europeia, com Joieni Shiao a subir para o 74.º posto (estava no 76.º).Leila Oliveira protagonizou um dos maiores saltos da classificação, ao subir do 309.º posto, em outubro, para o 280.º.