Mark Diakiese é um lutador que passa despercebido no universo das MMA, mas recentemente fez história, ao tornar-se o primeiro lutador do UFC a posar numa revista gay. O lutador britânico, que detém um recorde de 11-0, fez capa da Gay Times na edição de março e está a receber muitos elogios pela forma frontal como acedeu ao convite.

Na entrevista à publicação Diakiese assegura que o seu objectivo é ajudar a mudar mentalidades e a destruir muros culturais há muito enraizados na cultura das Mixed Martial Arts.

"Existem pessoas com mentalidades muito fechadas. Mas nós somos todos iguais, desde que eu te respeite e que tu me respeites a mim. Estamos numa nova era em 2017. Podemos fazer e ser quem quisermos. Somos todos pessoas e somos todos iguais. Por isso tenho um tremendo orgulho de estar nesta revista", assumiu.

Depois deste gesto raro no mundo dos desportos de combate, o lutador volta à acção a 18 de março, no duelo com o finlandês Teemu Packalen, no UFC Londres.