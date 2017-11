Foi seis vezes campeão do Mundo, bateu oito recordes mundiais, mas já afastado da competição, o britânico Mark Foster decidiu contar o que escondia há 30 anos. É homossexual."Ninguém me forçou a assumir, simplesmente escondi isto tempo de mais, sempre com meias-verdades. Não ser verdadeiro só me magoa. Tenho 47 anos, sou um homem de meia idade e já não estou a competir. Além de não ser o primeiro atleta em Inglaterra ou na minha modalidade a fazer isto. Gareth Thomas e Tom Daley abriram caminho", revelou em entrevista ao 'The Guardian'."Nos últimos 26 anos, tive dois longos relacionamentos com dois homens incríveis. É importante não viver com medo. Não sinto medo de muitas coisas na vida, mas por muito tempo era assustador olhar para dentro de mim e encarar as mentiras que contava", disse ainda Mark Foster.