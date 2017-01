Continuar a ler

Nuns campeonatos com um aumento de 102 inscritos em relação à edição o ano passado em Tomar, referência para o Algés e Dafundo com 47 inscritos (36 masculinos e 11 femininos) Clube Fluvial Portuenses com 40 nadadores inscritos (24 e 16) e Leixões Sport Club com 31 (19 e 12).



Destaque ainda para a presença de duas equipas espanholas - C.N. Badajoz e Natacion Sevilla Master - e uma francesas - Cergy Pontoise Natation.



A Piscina Municipal Carlos Manafaia, em Sines, recebe no próximo-fim-de semana 614 nadadores no Open Internacional de Masters de Inverno numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Natação, ANALENTEJO e Município de Sines.A competição com a participação de 399 nadadores masculinos e 215 femininos em representação de 62 clubes de todas as regiões do país decorre durante todo o fim de semana, 28 e 29 de janeiro. As duas sessões da 1.ª jornada do open, no sábado, começam às 9h30 e às 16h00. Na 2.º jornada, domingo, a sessão da manhã começa às 9h00 e sessão da tarde começa às 15h30.

Autor: Diogo Jesus