Sempre que Floyd Mayweather aparece em público, um dos temas recorrentes é o combate com Conor McGregor. Muito se fala, muito ambos os lutadores comentam sobre isso - com ataques de parte a parte -, mas por agora... é apenas conversa. Ora, esse é também o pensamento do norte-americano, que acusou o irlandês de ser aquilo que por cá consideramos um cão que ladra... mas não morde."Querem que vos diga o que acho do Conor McGregor? Digo-vos a verdade. Ele é um cão que só sabe ladrar; fala sobre lutar comigo, sobre derrotar-me... Mas só sabe ladrar, é isso que ele faz. É que, assim que houve conversas sobre um contrato, conversas sobre a luta, o cão que ladra ficou em silêncio. Ignorei-o durante muito tempo e, quando decidi começar a prestar-lhe atenção, e as pessoas começaram a falar, ele calou-se. Disse que podíamos fazer um dinheiro e não o ouvi ladrar mais", atirou o MoneyMan, durante um evento de promoção do combate entre o seu 'protegido' Gervonta Davis e o britânico Liam Walsh, a realizar-se em Londres, a 20 de maio.

Autor: Fábio Lima