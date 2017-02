Listen, Conor McGregor, if you really want to get this fight done... take care of your business with the UFC and then have your people get in touch with my people. Uma publicação compartilhada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Fev 15, 2017 às 12:19 PST

Muito continua a ser dito e escrito sobre o possível combate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor e, esta madrugada, o boxeur foi mesmo forçado a vir a público negar a informação amplamente destacada na imprensa norte-americana, que dava conta de um acordo fechado entre as duas partes para a realização do mesmo . Através de três posts na rede social Instagram, o MoneyMan aproveitou também para lançar um recado ao irlandês."Têm surgido vários rumores na imprensa, mas, para que conste, não há nenhum acordo assinado relativamente a um combate entre mim e outros lutadores. Sou um reformado feliz e estou a apreciar a minha vida. Se algo mudar, serão os primeiros a saber", começou por escrever."Ouve, Conor McGregor, se queres mesmo que esta luta se realize, trata primeiro dos teus assuntos com o UFC e depois diz à tua malta para falar com a minha", acrescentou.

Autor: Fábio Lima