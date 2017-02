Um dia há, outro dia não há. O combate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor está a ter mais capítulos do que as velhinhas novelas mexicanas, mas parece cada vez mais provável que as duas vedetas dos desportos de combate se encontrem num ringue.

E quando se pensa num duelo desta magnitude, é impossível não equacionar Joe Rogan para os comentários. É um dos rostos mais populares do UFC e tem uma verdadeira legião de fãs, algo que o colocaria como número 1 num eventual top de escolhas para comentador.

Contudo, igual a si próprio, Rogan garantiu que não estará a trabalhar nessa noite. Porquê? Resposta na ponta da língua: "Não, não vou fazer nada disso. Quero ver o combate com os meus amigos e embebedar-me. Se isso acontecer quero estar perdido. Acreditem que sim..."



E quem diz a verdade, não merece castigo.

Autor: João Seixas