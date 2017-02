Continuar a ler

"Era lutar, recolher o dinheiro e gastá-lo. Lutar, recolher o dinheiro e gastá-lo", disse a certa altura o rapper, antigo sócio do ex-lutador. Um ritual que, com o Money Man afastado dos ringues... já não pode ser cumprido. "Se deixou de lutar, a máquina de dinheiro também pára, a entrada de dinheiro pára, os seus rendimentos param. O seu mundo financeiro é travado de forma drástica", acrescenta o especialista financeiro.



Quem diria que Floyd Mayweather, o ex-boxeur que se auto intitula de 'Money Man', estará a ficar sem... 'money' (dinheiro)... O rumor foi lançado esta quinta-feira, pelo especialista em finanças Tony Robbins, que no seu site fez uma análise da vida do antigo lutador e chegou à conclusão que o norte-americano tem "sérios problemas financeiros"."Poderia parecer que Mayweather tem tanto dinheiro que nem sabe o que fazer a ele, mas ele colocou certamente essa ideia em teste no passado. Famoso pela forma exorbitante como gasta o dinheiro e o seu comportamento sem controlo a nível financeiro, Mayweather normalmente gasta 75 milhões de dólares ao ano, um hábito que o colocou em problemas financeiros graves nos últimos anos, levando-o mesmo a falhar o pagamento de empréstimos e incorrendo em multas do IRS por não pagar impostos", escreve Robbins, que recorda uma frase de 50 Cent para explicar tudo o que sucedeu para Mayweather estar, alegadamente, perto da ruína.

Autor: Fábio Lima