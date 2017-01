Aos poucos, o rumor começa a ganhar contornos de realidade. Ainda que tenha- que lhe ofereceu 25 milhões de dólares -, Floyd Mayweather abriu esta madrugada as portas a um retorno ao ativo, mas apenas se do outro lado estiver o irlandês Conor McGregor."Sou um homem de negócios... Podemos conseguir números loucos. Se for Conor McGregor, regressar faz sentido para mim. Mas, se for qualquer outro qualquer, não faz sentido. Não para mim", atirou o MoneyMan, em entrevista à Showtime, à margem de uma luta realizada em Brooklyn, da qual era promotor.Recorde-se que Mayweather, de 39 anos, se retirou do ativo em setembro de 2015, finalizando a sua carreira com 49 vitórias em outros tantos combates.

Autor: Fábio Lima