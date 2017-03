Recentemente, um especialista em finanças admitiu que Floyd Mayweather estaria próximo da ruína , uma tese sustentada nos gastos surreais que o ex-boxeur tem com as suas excentricidades - carros, relógios e afins... Esta quinta-feira chega uma nova tese quanto à atual situação do norte-americano, revelada por Michael Bisping, campeão de peso médio do UFC, isto a propósito do anúncio do Money Man do regresso ao ativo para lutar com Conor McGregor Na ótica de Bisping, o retorno de Mayweather nada tem a ver com uma espécie de ajuste de contas perante tudo o que o irlandês disse, mas sim efetivamente com problemas financeiros. É que, ao que parece, um investimento mal sucedido, no qual terá sido enganado, fez o lutador de 40 anos perder muito dinheiro."Pelo que entendi quando falei com alguém próximo dele em Las Vegas, foi enganado num negócio e perdeu muito dinheiro. Uma soma enorme mesmo! Não creio que precise de dinheiro, mas sem dúvida que deve querer recuperar o que perdeu", explicou Bisping, que na mesma declaração admitiu ter curiosidade de ver o duelo em causa: "Gostava de ver essa luta. Vão todos fazer muito dinheiro e isso deixa-me feliz. Será uma grande luta e ambos têm de levar um belo cachet".

Autor: Fábio Lima