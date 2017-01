É cada vez mais provável que um destes dias possamos estar à frente da televisão a comer um balde de pipocas enquanto assistimos a um duelo entre Conor McGregor e Floyd Mayweather. Apesar da intensa polémica e de alguns avanços e recuos, a verdade é que estão a dar-se passo seguros visando esta possibilidade. Contudo, não se pense que este será o primeiro de muitos combates mistos entre heróis do boxe e do MMA.

Dana White, líder máximo do UFC, foi confrontado com a possibilidade do filipino Manny Pacquiao entrar na equação e foi direto ao assunto, anulando quaisquer ideias nesse sentido: "Nada disso. Eu adoro o Manny Pacquiao. Mas não gosto nada do Bob Arum [promotor de combates em Las Vegas ligado ao filipino]. Podem dizer ao arum para guardar o seu dinheiro e não fazer mais telefonemas, porque não estamos interessados em fazer negócio com ele."

E quem fala assim não é gago...

Autor: João Seixas