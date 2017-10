Continuar a ler

E por agora...?



Enquanto um novo duelo entre McGregor e Mayweather ainda não passa de rumores, o irlandês deve voltar em breve aos octógonos, até porque o UFC continua a precisar de ter a sua principal estrela em ação. O mais certo é que o próximo combate seja com Tony Ferguson, recentemente consagrado como



Quanto a um outro combate que se tem falado, o terceiro frente a Nate Díaz, McGregor deixou claro que "tem de acontecer". Só não sabe quando... Uma coisa é certa, para voltar aos octógonos, o UFC tem de começar as negociações com a sua companhia, a McGregor Sports Entertainment. "Sinto que o mereço. Quebrei tantas barreiras e creio que eles [os donos do UFC] podem ver o que eu dou ao campeonato enquanto parceiro", frisou o lutador irlandês, de 29 anos. Enquanto um novo duelo entre McGregor e Mayweather ainda não passa de rumores, o irlandês deve voltar em breve aos octógonos, até porque o UFC continua a precisar de ter a sua principal estrela em ação. O mais certo é que o próximo combate seja com Tony Ferguson, recentemente consagrado como campeão interino de pesos-leves , algo que o irlandês até gostaria de ver acontecer, pois esse duelo serviria para "legitimar" o seu cinturão.Quanto a um outro combate que se tem falado, o terceiro frente a Nate Díaz, McGregor deixou claro que "tem de acontecer". Só não sabe quando... Uma coisa é certa, para voltar aos octógonos, o UFC tem de começar as negociações com a sua companhia, a McGregor Sports Entertainment. "Sinto que o mereço. Quebrei tantas barreiras e creio que eles [os donos do UFC] podem ver o que eu dou ao campeonato enquanto parceiro", frisou o lutador irlandês, de 29 anos.

Há cerca de um ano, muito se falava de um combate entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, mas sempre se pensou que toda essa conversa não passava disso mesmo. De conversa. Os rumores foram sendo alimentados por ambas as partes e, quando já ninguém dava grande esperança a essa possibilidade, o combate foi mesmo agendado para agosto. Agora, e depois de Mayweather ter vencido nesse duelo de boxe, McGregor decidiu esta segunda-feira lançar um novo desafio ao norte-americano, que como se sabe abandonou o boxe depois desse embate."O que me chateia é aquele c*** já se ter retirado. Se tivesse outra oportunidade contra ele, sob as regras do boxe, ganharia! Ele teria de mudar toda a sua abordagem. Com as lições que aprendi, com outra chance, ganharia. Ele tem 50-0 e continua assim, mas não o estou a chamar. Vou sentar-me e esperar. Veremos como reage a uma nova carrada de dinheiro. Talvez receba uma nova chamada. Lembro-me que inicialmente ele andava a dizer que depois daquele combate, seria um de MMA... Ele disse-o. Por isso, se o quiser, vamos fazê-lo! Mas não há grande esperança... Gostava de o ver vir para o novo lado e tentar. Ganhei o respeito deles e pus-me lá. Muda-te para o nosso lado e ganha o nosso respeito agora", desafiou McGregor, durante uma sessão de perguntas e respostas realizada em Glasgow, na Escócia.

Autor: Fábio Lima