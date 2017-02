Confiança, confiança e mais confiança. Eis o estado de espírito de Conor McGregor, já de olho no duelo que, num ápice, se tornou no mais desejado dos amantes dos desportos de combate - talvez acima do 'hype' criado em torno do combate do século, entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. O oponente será precisamente Mayweather e a realização dessa luta estará, ao que parece, mais perto do que nunca. De tal forma que McGregor aproveita para continuar os 'mind games', agora num nível bem superior ao normal."Não tenho problemas em acertar em cheio no rosto dos adversários que Floyd não conseguiu finalizar. Tudo o que ele faz é chegar às decisões. Não conseguiu detê-los. Tudo o que preciso fazer é escolher um deles, um dos que o Floyd só ganhou na decisão, lançar a minha mão esquerda contra a sua cabeça, 'adormecê-lo', e o trabalho estará feito", começou por apontar, em entrevista à 'GQ' "A idade não espera por ninguém. Ele tem 40 anos. É pequeno, tem uma cabeça pequena. A sério, o meu punho é maior do que a cabeça dele. Eu adormeço-os... Deixo as pessoas inconscientes. Estou a referir-me a fatos. Se acertar neste homem, a sua cabeça sairá a voar na direção das bancadas. Percebem? Se lhe acerto, essa cabeça pequena vai separar-se dos ombros e voar até às bancadas", atirou, cheio de confiança, o irlandês.De resto, McGregor refere que, na sua ótica, Mayweather passou 40 anos a fazer algo que não era lutar. "Usas o termo 'luta' de forma diferente, porque ele não lutou em 40 anos. O Floyd andou a 'boxear' em 40 anos. Há uma grande diferença entre boxear e lutar. O boxe é uma luta limitada a um conjunto de regras. Lutar é algo verdadeiro, onde podes fazer de tudo", analisou.

Autor: Fábio Lima