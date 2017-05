Metade do caminho já está percorrido: Conor McGregor já assinou contrato para entrar no combate mais esperado do ano, faltando apenas Floyd Mayweather fazer o mesmo para tornar realidade um dos sonhos dos amantes dos desportos de combate. A confirmação foi deixada esta quarta-feira por Dana White, o homem forte do UFC, que à TNT deixou claro que agora tudo depende do norte-americano."Por parte do McGregor já está tudo feito. Agora resta trabalhar com o Mayweather. O combate irá realizar-se se chegarmos a acordo", adiantou Dana, partilhando uma informação que pouco depois seria confirmada pelo próprio Conor McGregor em comunicado."É uma honra ter assinado este contrato recorde com os meus parceiros Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship e a Paradigm Sports Management. A primeira e mais importante parte deste contrato histórico está oficialmente assinada. Parabéns a todos os envolvidos. Agora temos de esperar pelo Al Haymon e pela assinatura do seu boxeur nos próximos dias", disse, em referência ao agente do lutador, que abandonou o ativo em 2015, com um registo de 49 vitórias em 49 combates.

Autor: Fábio Lima