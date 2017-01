Conor McGregor está sempre no centro das atenções. Apesar de se encontrar numa espécie de pausa sabática, o popular lutador irlandês continua a ser uma das figuras mais mediáticas do desporto mundial e não parece cansar-se das luzes da ribalta. Desta vez o lutador teve de sair a terreiro para negar a possibilidade de participar na série Guerra dos Tronos, da HBO.

"Não estou interessado no show business e não vou participar na Guerra dos Tronos. Estou mais interessado no negócio das lutas. Prefiro que me abordem com um valor interessante para voltar a lutar", revelou em entrevista ao Good Times Network.

Contudo, se a conversa meter ringues, mesmo que a brincar, McGregor muda de discurso: "Adoraria participar na WWE e ter a experiência de estar num WrestleMania. Deixem um deles bater-me a sério e depois vemos o que acontece."

Autor: João Seixas