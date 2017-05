Continuar a ler

Caso tudo seja acertado, o mais provável é que o combate, um dos mais lucrativos da história - fala-se que cada lutador pede 100 milhões de dólares (89,2 milhões de euros) -, seja realizado em Las Vegas. Nesta luta, Mayweather defenderá o estatuto de lutador com registo perfeito, com 49 vitórias em 49 combates.



A ganhar terreno nas apostas



Com a realização do combate cada vez mais perto de se tornar numa realidade, as casas de apostas começam a entrar em 'loucura' com toda a situação. Há muito que mercados estão abertos para esse evento, mas o que chama à atenção é o facto de o irlandês estar a ganhar terreno nas preferências, ainda que seja claramente o 'underdog' do combate. De momento, a odd de McGregor é de 8,00, quando há algumas semanas era de 12,00. Quanto a Mayweather, na William Hill tem 1,07 para o triunfo.

A pouco e pouco, o combate mais esperado dos últimos tempos, entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, começa a ganhar forma. Um dia depois de Dana White ter anunciado que o irlandês já havia assinado o contrato para dar entrada no ringue , o Notorious deu um novo passo em frente, ao requisitar uma licença de boxe profissional no Nevada.Segundo relatos da imprensa especializada, no processo estavam em falta alguns documentos médicos. Assim que estes sejam entregues, a Comissão Atlética do Nevada analisará o caso e decidirá se concede ou não a licença ao irlandês, que no entretanto trabalhará junto da sua equipa para tentar o acordo com Mayweather.

Autor: Fábio Lima