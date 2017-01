O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira entre os 75.ºs classificados a primeira volta do Abu Dhabi Championship, ao entregar um cartão de 72 pancadas (igual ao par). No seu primeiro torneio da temporada, o português estreou-se com cinco 'birdies' (uma abaixo do par) e outros tantos 'bogeys' (uma acima do par).Na liderança da prova está o sueco Henrik Stenson, com 64 'shots' (oito abaixo do par), menos duas do que um quarteto formado pelo alemão Martin Kaymer, pelo inglês Oliver Fischer, o tailandês Kiradech Aphibarnrat e o escocês Marc Warren.

Autor: Lusa