O português segue no 33.º posto, empatado com outros 14 jogadores. Filipe Lima entregou um cartão com 71 pancadas (par do campo), com um 'eagle' (duas abaixo), conseguido no último buraco, três 'birdies', três 'bogeys' e um 'duplo bogey' (duas abaixo). A prova é liderada por um trio, formado pelo francês Grégory Havret, o sul-africano Haydn Porteous, e o sueco Alexander Bjork, todos com 65 pancadas (seis abaixo do par).

O português Ricardo Melo Gouveia concluiu esta quinta-feira na 33.ª posição a primeira volta do Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe na qual Filipe Lima segue no 66.º posto.Melo Gouveia terminou a volta com 69 pancadas (duas abaixo do par), marcando quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

Autor: Lusa