A prova, do European Tour, terá o cut definido na sexta-feira e depois prossegue por mais dois dias, até domingo. Lideram o irlandês Paul Dunne e o belga Nicolas Colsaerts, com 67 pancadas, cinco abaixo do par. Com 68 pancadas estão mais cinco golfistas.A prova, do European Tour, terá o cut definido na sexta-feira e depois prossegue por mais dois dias, até domingo.

O português Ricardo Melo Gouveia está claramente em posição de passar o cut no final do primeiro dia do Alfred Dunhill Links Championship, ocupando o grupo dos 41.ºs, com uma pancada abaixo do par.Menos bem está Filipe Lima, que, com duas pancadas acima do par do campo, ocupa o 115.º lugar, em igualdade com vários adversários.

