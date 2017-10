Ricardo Melo Gouveia garantiu a permanência no European Tour em 2018 ao terminar o Andalucia Valderrama Masters em 23.º lugar (empatado), com 285 pancadas, 1 acima do par, após voltas de 69, 70, 72 e 74.O golfista português embolsou 21.100 euros e fecha o ano em 115.º na Corrida para o Dubai. Tinha de ser top 10 no Access List e acaba a época em 9.º.Já Filipe Lima foi 30.º (empatado) em Espanha, com 287 (72+72+70+73), três pancadas acima do par, recebeu 16.333 euros, sendo o 142.º no ranking europeu e terá de ir à Escola de Qualificação.