O outro português em prova, José-Filipe Lima, passou também há duas voltas finais, terminando o segundo dia da prova no grupo doa classificados em 39.°.



José-Filipe Lima entregou um cartão com dois birdies e três bogeys, com um total de 144 pancadas (duas acima do Par).



O português Ricardo Melo Gouveia terminou esta sexta-feira no grupo dos classificados em sexto lugar o segundo dia do Andalucia Valderrama Masters, a decorrer no Real Club Valderrama, em Cadiz, Espanha.Com passagem assegurada do cut da prova, Melo Gouveia totaliza 139 pancadas, três abaixo do Par, tendo completado no segundo dia um cartão com quatro birdies (uma abaixo) e três bogeys (uma acima).

