Ricardo Melo Gouveia parece recuperado da lesão na anca que o afetou no Commercial Bank Qatar Masters, na semana passada, onde não passou o cut, depois de até ter começado 2017 da melhor maneira, com uma vitória no Algarve Pro Golf Tour, seguida de um bom 23.º lugar no Abu Dhabi HSBC Championship."Boas notícias, a minha anca está bastante melhor, já quase não a sinto, e estou pronto para começar mais uma prova e desta vez positiva", disse o n.º 1 português num vídeo publicado para os fãs na sua conta profissional no Facebook.Não foi por essa razão que esta quinta-feira não conseguiu melhor do que somar 75 pancadas, 3 acima do Par do Emirates Golf Club, para figurar apenas no 102.º lugar, empatado com mais 19 jogadores. O "culpado" foi o forte vento que se fez sentir e a pouca sorte de ter saído ao início da tarde, quando a "mini tempestade" se acentuou no deserto."Com o vento a crescer ao longo do dia, nenhum dos grupos da tarde conseguiu igualar os resultados matinais e a jornada foi suspensa por falta de luz natural, forçando dois grupos a concluírem a sua volta na manhã de sexta-feira", revelou Briony Carlyon, press officer do European Tour.Melo Gouveia já tinha avisado ontem nas redes sociais: "O campo, como sempre, está em excelentes condições, mas, infelizmente, as previsões são de ventos muito fortes para amanhã e sexta-feira, chegando mesmo a atingir os 50km/h."Tais previsões confirmaram-se e o representante do Team Portugal teve dificuldades em iniciar a competição, com bogey no buraco 11, birdie no 12, duplo-bogey no 14 e bogey no 17, mas depois logrou assentar o jogo, minimizou os estragos e fechou o dia com 10 buracos seguidos a Par."Hoje esteve bastante complicado durante a tarde, com muito vento a fazer-se sentir. Cometi alguns erros nos primeiros nove buracos, mas nos segundos nove até joguei bem, embora sem conseguir concretizar as oportunidades", lamentou-se o jogador do ACP Golfe.Mesmo assim, melhor do que o 121.º lugar de Tiger Woods (+5), na primeira vez que o antigo nº1 mundial não conseguiu concretizar qualquer birdie neste campo, ele que até teve a sorte de sair de manhã, com menos vento."Não bati na bola lá muito bem e deixei cerca de 16 putts curtos porque, simplesmente, não consegui perceber a velocidade destes greens", queixou-se o norte-americano, que não jogava no European Tour desde a edição de 2014 deste torneio que venceu em 2006 e 2008.Em contrapartida, Sergio Garcia, outro jogador matinal, assinou o seu melhor cartão de sempre neste campo em oito participações na prova, de 65 pancadas, 7 abaixo do Par. O espanhol lidera com 1 de vantagem sobre Felipe Aguilar e Jorge Coetzee, e Ian Poulter, Nino Bertasio e David Lipsky a 2 de distância.Ricardo Melo Gouveia – esta semana classificado no 83.º lugar da Corrida para o Dubai (hierarquia europeia) e no 151.º posto do ranking mundial – está a 3 pancadas do cut provisório.

Autor: Hugo Ribeiro/FPG