O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo no 23.º lugar do Abu Dhabi Championship, prova do circuito europeu, contabilizando um total de 281 pancadas, após cumprir a quarta volta em 73.Depois de ter subido 29 posições, no sábado, Melo Gouveia somou mais 10 golpes do que o vencedor do torneio, o inglês Tommy Fleetwood, que hoje entregou um cartão com 67 'shots'.O norte-americano Dustin Johnson e o espanhol Pablo Larrazábal concluiram o Abu Dhabi Championship na segunda posição, após cumprirem a quarta e última volta em 68 pancadas.

Autor: Lusa