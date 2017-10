Continuar a ler

Além de Fanning, avançaram diretamente para a terceira eliminatória o sul-africano Jordy Smith, os havaianos John John Florence e Sebastian Zietz, o brasileiro Miguel Pupo, os australianos Julian Wilson, Matt Wilkinson, Ethan Ewing, Josh Kerr, Jack Freestone e Joel Parkinson e Michel Bourez, da Polinésia Francesa.



Antes de 'Kikas', que vai disputar o acesso à terceira ronda frente ao norte-americano Nat Young, 29.º do circuito, também o 'wild card' português Vasco Ribeiro já tinha sido relegado para a segunda ronda, na qual vai defrontar o australiano Owen Wright, quarto da hierarquia.



Frederico Morais foi este sábado remetido para a repescagem do Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial de surf, pelo australiano Mick Fanning.O surfista natural de Cascais, 13.º do 'ranking' mundial, conquistou 6,84 pontos (4,17 e 2,67), acabando o 12.º e último 'heat' da primeira ronda na segunda posição, atrás de Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013 e atual 12.º do circuito, que somou 15,5 (9 e 6,5). O brasileiro Ian Gouveia, com 4,5 (1,67 e 2,83), também vai disputar a repescagem.

Autor: Lusa