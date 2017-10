Continuar a ler

O triunfo de 'Kikas' foi contestado por Bourez, sob a buzina para o final da bateria, quando o taitiano investia numa onda e o luso regressava à praia, por alegada interferência, sem que os juízes penalizassem o português.Com esta vitória, o surfista natural de Cascais assegura pelo menos o nono lugar no Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito, uma vez que a quarta ronda não elimina, remetendo os dois últimos da bateria tripartida para a repescagem e o vencedor para os quartos de final.'Kikas', o segundo português no circuito, depois de Tiago Pires, é agora também o único resistente luso no campeonato que decorre em Portugal, depois da eliminação do 'wild card' Vasco Ribeiro , frente ao havaiano John John Florence, campeão do mundo e líder do 'ranking'.Além de 'Kikas' e de John John, que defende o título conquistado em Peniche, em 2016, também já asseguraram a presença na quarta ronda ao havaiano Sebastien Zietz, ao italiano Leonardo Fioravanti, ao norte-americano Kolohe Andino e aos australianos Julian Wilson, Josh Kerr e Connor O'Leary, principal rival de 'Kikas' pelo estatuto título de melhor estreante do ano.O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal, da 10.ª e penúltima etapa do circuito, decorre até 31 de outubro.