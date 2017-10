Chega de espera. Depois de um dia sem competição na expetativa de que o mar ‘crescesse’, o MEO Ripcurl Pro vai finalmente arrancar este sábado, em Peniche, num dia em que são esperadas as melhores condições dos últimos anos em Supertubos.

Esta sexta-feira foi dia de treinos, com destaque para Florence, Gabriel Medina e os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro.





Largos milhares de pessoas são aguardadas no areal ao longo de um dia que deverá contar com oito horas seguidas de surf, com a presença dos dois portugueses e dos surfistas na luta pelo título.John John Florence, líder do ranking, confessou aque o facto de as ondas virem a estar grandes (4 metros) pode ser positivo. "Nunca sabemos, mas acho que pode ajudar-me. As ondas são sempre imprevisíveis. Eu sou havaiano e lá temos ondas grandes em prais como esta. São as ondas grandes que me entusiasmam.

Autor: José Morgado