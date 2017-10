Continuar a ler

Depois, Frederico Morais, 13.º da hierarquia e melhor estreante da temporada, vai disputar o acesso à quarta ronda frente a Michel Bourez, 17.º, da Polinésia Francesa, na oitava bateria da terceira ronda.



Ainda na terceira eliminatória, o sul-africano Jordy Smith, segundo do 'ranking', vai defrontar o australiano Josh Kerr, no sétimo 'heat', e o brasileiro Gabriel Medina, terceiro, vai enfrentar o australiano Ethan Ewing, no 12.º.



O 'wild card' português Vasco Ribeiro vai defrontar o havaiano John John Florence, líder do circuito mundial de surf, na terceira eliminatória da etapa de Peniche, antes de Frederico Morais enfrentar o taitiano Michel Bourez.Depois de superarem a ronda de repescagem, Vasco Ribeiro, do circuito de qualificação, vai defrontar John John, atual líder do 'ranking' e o único surfista que pode conquistar o título mundial nesta 10.ª e penúltima etapa do circuito, no sexto 'heat'.

Autor: Lusa