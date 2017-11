Continuar a ler

"É uma pista de sonho para os amantes dos automóveis", conta o excêntrico milionário, que na garagem tem 110 motos e dezenas de carros, mas nenhum de marca alemã. "Não preciso de ver a estrela de três pontas (Mercedes) quando sei que foi a última coisa que os meus avós viram antes de serem assassinados pelos nazis."Comprou uma casa colonial holandesa de 150 anos, situada no vale do rio Hudson, a 160 km de Manhattan, apenas com a intenção de ali construir o circuito. Os vizinhos é que foram um problema, teve gastar cerca de meio milhão de dólares só em processos judiciais... Hoje o traçado é 'a menina dos seus olhos' na propriedade de 121 hectares, que além da pista tem também um lago, bosques...Divorciado e pai de dois filhos, Alan Wilzig tem uma namorada, de 23 anos, que partilha a sua paixão. Ao New York Post o norte-americano conta o que para si é um dia ideal. "O último verão foi muito divertido, eu e a Clemence [Lapeyre] fazíamos corridas de motos todos os dias", contou, estimando já ter feito mais de 15 mil voltas ao traçado. "O ideal era quando acordava com a minha namorada, por volta das 7 da manhã e via a corrida de Fórmula 1 de Singapura ou do Bahrain em direto. Depois, descia e fazia o pequeno almoço dos meus dois filhos, de 10 e 11 anos que infelizmente não partilham a minha paixão pelo desporto motorizado. A seguir, eu e a Cam passávamos duas horas na pista, a perseguir-nos um ao outro, e quando regressávamos fazíamos amor durante meia hora. Depois, passávamos três ou quatro horas com os miúdos na piscina. Pode haver um dia melhor?"