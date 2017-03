Continuar a ler

Apenas 3 pontos separaram o 4.º do 1.º classificado na vertente masculina, com a particularidade de a AAUM a ter vencido os oito encontros que disputou.



Na vertente feminina, foi a Associação Académica da Universidade de Aveiro que permaneceu invicta e garantiu o 1.º lugar ao vencer os cinco encontros que disputou. Para além de Aveiro, a Associação Académica da Universidade do Minho também se qualificou para a fase final em femininos.



A fase final do Campeonato Nacional Universitário de Basquetebol está integrada nas fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários, que vão decorrer em Coimbra, entre os dias 24 de abril e 5 de maio.



A Associação Académica da Universidade do Minho, em masculinos, e a Associação Académica da Universidade de Aveiro, em femininos, conquistaram o 1.º lugar ao fim da 2.ª jornada concentrada de basquetebol, garantindo, dessa forma, o apuramento direto para a fase final.Na variante masculina, para além da Associação Académica da Universidade do Minho, garantiram também a qualificação as equipas do Instituto Politécnico da Guarda, da Associação Académica da Universidade de Aveiro e da Associação Académica da Universidade de Évora.

Autor: João Lopes