João Monteiro e Fu Yu apuraram-se para a ronda preliminar do Open da Suécia, ao vencerem os respetivos grupos de qualificação. Já Diogo Carvalho e João Geraldo foram afastados, participando agora, separados, na competição de pares (Diogo com o nigeriano Aruna Quadri; João com o polaco Jakub Dyjas). Recorde-se que Marcos Freitas passou direto ao quadro principal.Monteiro derrotou ontem o francês Mehdi Bouloussa (4-2) e o porto-riquenho Daniel Gonzalez (4-0), defrontando hoje o vencedor do encontro entre o germânico Patrick Franziska e o sueco Jens Lundqvist. Já Fu Yu vai jogar com a chinesa Rui Zhang, depois de duas vitórias por 4-0 nos jogos com Chengzhu Zhu (Hong Kong) e Debora Vivarelli (Itália).