Continuar a ler

Segundo o Ministério Público, João Carvalho sofreu uma "hemorragia subdural aguda" provocada pelos golpes de que foi alvo no combate com Charlie Ward, no Total Extreme Fighting, ainda que não culpe nem o adversário, treinadores ou árbitros pelo sucedido."Submetemos um processo ao diretor de processos públicos (DPP) para análise e o DPP decidiu não avançar com qualquer acusação criminal neste caso", explicou o inspector Paul Cleary, da esquadra de Kevin Street, durante uma audiência judicial realizada em Dublin, citado pelo 'Irish Times'.Segue-se agora um inquérito judicial, ainda em data a definir, com a presença de várias testemunhas, incluíndo membros da famílai de João Carvalho.