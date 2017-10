Continuar a ler

Qualificação



1. Franco Morbidelli (Itália), Kalex 2:06.406



2. Miguel Oliveira (Portugal), KTM 2:06.432



3. Fabio Quartararo (França), Kalex 2:06.478



4. Alex Marquez (Espanha), Kalex 2:06.511



5. Thomas Luethi (Suíça), Kalex 2:06.593



6. Francesco Bagnaia (Itália), Kalex 2:06.793



7. Marcel Schroetter (Alemanha), Suter 2:06.849



8. Brad Binder (África do Sul), KTM 2:06.909



9. Takaaki Nakagami (Japão), Kalex 2:07.029



Miguel Oliveira conseguiu o segundo melhor tempo na qualificação para o Grande Prémio da Malásia, tendo sido apenas superado por Franco Morbidelli.O piloto português, que conquistou na corrida anterior, na Austrália, a primeira vitória da época, ocupa o terceiro lugar no Mundial da classe intermédia, a 81 pontos de Morbidelli (Kalex), líder destacado do campeonato e que se pode sagrar campeão no domingo, a uma prova do fim.