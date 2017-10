Continuar a ler

O sueco Pierre Lundin, que venceu na edição de 2016, terminou a prova no segundo lugar, com 38.29,95 segundos, o que o colocou na segunda posição do 'ranking' mundial, e o italiano Alberto Comparato fechou o pódio na etapa de Baião.



"Todas as provas são difíceis e as vitórias ainda mais. Temos que enfrentar os adversários e lutar para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Este campeonato não foi exceção", considerou Duarte Benavente.



O piloto português disse ainda que foram dois dias muito competitivos, com grandes pilotos, o que constituiu uma boa demonstração da força da F2. "Estou muito contente e satisfeito por este resultado, Portugal merecia", comentou Duarte Benavente.



O piloto português Duarte Benavente venceu este domingo a derradeira etapa do Mundial de Motonáutica F2, disputada na Albufeira da Pala, em Baião, e que atribuiu o título mundial a Rashed Al Qemzi, dos Emirados Árabes Unidos.Depois de ter realizado no sábado o melhor tempo na qualificação, Benavente entrou confiante na água e deu espetáculo aos milhares de espetacdores espalhados pelas margens do rio Douro. O português arrecadou vinte pontos na final e o melhor tempo da prova, com 38.29,05 minutos, o que lhe garantiu o quarto lugar do Mundial, que teve como vencedor Rashed Al Qemzi, que precisou de apenas 9 pontos para se sagrar campeão de Motonáutica F2.