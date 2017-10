Continuar a ler

A olímpica, a melhor portuguesa de sempre numa final all around, com um 16.º lugar, terminou a qualificação com 51,565 pontos.De fora da final ficaram Mariana Marianito (45,765 pontos) e Mariana Pitrez (45,465), ao terminarem nas 56.ª e 58.ª posições, respetivamente.Contudo, Mariana Marianito, que se estreava em Mundiais, conseguiu alcançar o estatuto de alto rendimento, ao ficar na primeira metade da tabela na trave (46.ª em 119 atletas) e no solo (40.ª em 111)."Numa avaliação global, considero muito positiva a prestação das três ginastas. Em 12 exercícios, no conjunto dos 4 aparelhos, tivemos uma falha grave [queda de Mariana Marianito] nos Saltos", afirmou o treinador nacional, José Ferreirinha.A final all around disputa-se na sexta-feira, com Filipa Martins a entrar em ação durante a madrugada de sábado em Portugal.25. Filipa Martins, 13,33359. Pitrez Mariana, 11,83388. Mariana Marianito, 10,63317. Filipa Martins, 12,63346. Mariana Marianito, 11,43392. Mariana Pitrez, 9,86636. Filipa Martins, 12,43340. Mariana Marianito, 12,26667. Mariana Pitrez, 11,833Filipa Martins, 13,166Mariana Pitrez, 11,933Mariana Marianito, 11,43322. Filipa Martins, 51,56556. Mariana Marianito, 45,76558. Mariana Pitrez, 45,465