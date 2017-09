Continuar a ler

Com o terceiro lugar na prova filipina, o surfista de Sintra amealhou 1.680 pontos, subindo 101 lugares no ranking de qualificação, para o 121.º lugar.



O surfista português Nicolau von Rupp terminou esta quarta-feira no terceiro lugar a etapa filipina do circuito mundial de qualificação, conquistada pelo brasileiro Raoni Monteiro.Von Rupp foi eliminado nas meias-finais da prova, que atribuía 3.000 pontos para o ranking, pelo costa-riquenho Tomas King, que conquistou mais 0,13 pontos do que o luso (17,93 contra 17,8).

Autor: Lusa