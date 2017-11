É este o carro que promete chegar perto dos 500 km/h

Revelado no SEMA Show de Las Vegas, o novo bólide da marca norte-americana Hennessey promete continuar a fazer jus à velocidade que a caracteriza. Já detentora do título de carro mais rápido do Mundo, com os 435,31 quilómetros que atingiu com o Venom GT, a construtura de desportivos está apostada em subir a parada de forma incrível, prometendo que o seu Venom F5 chegue às 301 milhas por hora, qualquer coisa como 484 km/h!A confirmação desta promessa pode ser feita em breve, quando o Venom F5 se colocar à prova perante os jurados do livro de recordes do Guinness, num teste no qual, diz-se, o desportivo da Hennessey irá almejar bater igualmente o recorde de aceleração e desaceleração dos 0 aos 400 e, depois, aos 0 novamente, fixado em 42 segundos pelo Bugatti Chrion, na altura conduzido pelo piloto Juan Pablo Montoya. A promessa da Hennessey é clara: bater esse recorde por 12 segundos!Naturalmente, o Venom F5 será um carro apenas disponível para as carteiras mais recheadas e mesmo assim... nem todos o conseguirão. É que apenas serão construídas 24 unidades, com um preço de 1,4 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima