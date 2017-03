Continuar a ler

Está também prevista "uma bancada para 152 lugares sentados", indicou a autarquia.



O novo pavilhão, o quinto da zona urbana da cidade, irá incluir um painel de azulejos do artista Mário Rocha e vai ser construído num terreno municipal, junto à Escola EB 2/3 Pedro Barbosa, para dar apoio àquela comunidade escolar, "evitando que os alunos atravessem o arruamento ali existente para se deslocarem ao pavilhão de Monserrate", acrescentou.



De acordo com a câmara, a partir do fim de tarde e aos fins de semana, o futuro pavilhão Atlântico "vai dar apoio à comunidade local e às associações desportivas do concelho".



A construção de um novo pavilhão desportivo na Av. do Atlântico, em Viana do Castelo, começa esta semana num terreno com 1.785 metros quadrados e representa um investimento municipal de 1,3 milhões de euros, anunciou a autarquia esta segunda-feira.Segundo a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o futuro pavilhão, "composto por dois corpos paralelepípedos, integra uma área de jogo que permite a prática de basquetebol, vestiários e balneários para 20 atletas cada, vestiários para treinadores e árbitros, primeiros socorros e apoio médico, uma receção, uma cafetaria e áreas técnicas e de arrecadação".

Autor: Lusa