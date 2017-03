Continuar a ler

Em masculinos, a jornada decisiva decorreu na Covilhã e apurou a Associação Académica da Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Leiria, a Associação Académica da Universidade Beira Interior e a Associação Académica da Universidade de Aveiro.



Na Jornada das Decisões, a 1.ª classificada, a AAUM, liderou a tabela classificativa durante os três dias de competição.



Na variante feminina, que se disputou em Aveiro, apuraram-se também as equipas da Associação Académica da Universidade do Minho, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, bem como a Associação Académica da Universidade de Évora.



Face à competição masculina, a equipa de Évora foi a única a intrometer-se na luta pelo acesso às fases finais, deixando de fora a equipa do Instituto Politécnico de Leiria, que conseguiu a qualificação da sua equipa masculina.



Entretanto, os Campeonatos Académicos do Porto e os Campeonatos Universitários de Lisboa estão a entrar nas suas fases finais, conhecendo-se a partir daí a totalidade das equipas apuradas para a fase final nacional, que vão definir os campeões nacionais universitários.



Estão concluídas as jornadas concentradas de futsal masculino e feminino, que reuniram as equipas de fora das regiões de Lisboa e do Porto. Em masculinos apuraram-se já quatro equipas e em femininos outras quatro, que vão disputar as fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários.As jornadas concentradas reúnem as equipas de todo o país, que se juntam depois nas fases finais às da região do Porto e de Lisboa.