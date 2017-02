Continuar a ler

Este é o primeiro de dois eventos consecutivos de graduação 6.000, a mais elevada no circuito feminino e segunda mais alta no circuito masculino.



Nota ainda para os surfistas Luís Perloiro, Jácome Correia e Mariana Rocha Assis que participaram num campeonato de apuramento para os campeonatos de Newcastle, tendo, contudo, falhado o acesso ao evento principal.



Oito surfistas portugueses estreiam-se este domingo no arranque do primeiro campeonato de alta graduação do circuito mundial de qualificação da World Surf League em 2017, que decorrer em Newcastle, Nova Gales do Sul, na Austrália.Na prova masculina, denominada Maitland and Port Stephens Toyota Pro, participam Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Pedro Henrique, Tomás Fernandes e Miguel Blanco; enquanto na competição feminina, a Anditi Women's Pro, estarão em ação Teresa Bonvalot, Carol Henrique e Camilla Kemp.

Autor: João Lopes